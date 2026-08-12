Cámara de Senadores instalará mañana sus comisiones

El Senado de la República iniciará este jueves 13 de agosto el proceso de instalación de sus comisiones ordinarias legislativas y no legislativas, cuyos cuadros nominativos para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027 fueron aprobados este miércoles.

La jornada comenzará a las 15:00 horas con la instalación de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, en la sala José Gálvez. A las 15:45 horas se instalarán la Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo, en la sala David Samanez, y la Comisión de Inteligencia, en la sala José Antonio Encinas.

A las 16:30 horas se reunirá la Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría, en la sala Francisco Bolognesi; mientras que a las 17:15 horas se instalará la Comisión de Control Político sobre actos normativos del Poder Ejecutivo y regímenes de excepción, en la sala Mariano Cornejo.

INSTALACIONES CONTINUARÁN ESTE VIERNES

El viernes 14 de agosto, las instalaciones continuarán desde las 09:00 horas con la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor, en la sala José Gálvez. A las 09:45 horas será el turno de la Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, en la sala David Samanez. Posteriormente, a las 10:30 horas, se instalará la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en la sala Francisco Bolognesi. A las 11:15 horas harán lo propio la Comisión de Procedimientos Especiales y la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, en las salas Mariano Cornejo y José Antonio Encinas, respectivamente.

Finalmente, a las 14:30 horas del viernes 14 se instalará la Comisión de Ética Parlamentaria, en la sala José Antonio Encinas. Con estas sesiones se dará inicio formal a las actividades de las comisiones del Senado correspondientes al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.