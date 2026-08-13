Disputa por oficinas del Congreso enfrenta a integrantes de Ahora Nación y Fuerza Popular

Una disputa por la asignación de oficinas dentro del Congreso de la República enfrentó a integrantes de Ahora Nación y Fuerza Popular. El incidente incluyó reclamos, empujones, amenazas de acciones legales y pedidos de renuncia contra el funcionario Giovani Forno Flores. La confrontación ocurrió en un edificio del Parlamento ubicado en la cuadra dos de la avenida Abancay y generó la intervención de agentes policiales en el cuarto piso del inmueble 251.

El conflicto se originó por la disponibilidad y distribución de ambientes destinados a asesores y agrupaciones políticas. De acuerdo con un reportaje de Al Día con Willax, Ahora Nación ocupó determinados espacios luego de afrontar durante varias semanas la falta de oficinas. La decisión provocó el rechazo de integrantes de Fuerza Popular, quienes señalaron que algunos de esos ambientes ya habían sido asignados previamente a su agrupación.

La controversia también involucró las llaves de una de las oficinas. Según lo expuesto en el reportaje, Fuerza Popular había utilizado esos ambientes durante el periodo anterior, mientras que la administración congresal debía determinar qué agrupaciones ocuparían las oficinas durante el actual periodo bicameral. En medio de la discusión, algunos representantes cuestionaron que no existiera información clara sobre la disponibilidad de los espacios y señalaron que mantener las llaves de una oficina que ya no estaría asignada oficialmente podría constituir una situación irregular.

ASIGNACIÓN DE AMBIENTES CONGRESALES

La confrontación se intensificó con reclamos y pedidos de renuncia contra Giovani Forno Flores, además de advertencias sobre posibles acciones legales. Tanto Ahora Nación como Fuerza Popular intentaron comunicarse con el funcionario para buscar una solución al conflicto, pero, según el reportaje, Forno no acudió al lugar durante el enfrentamiento. La disputa quedó centrada en la asignación de ambientes congresales y en la gestión encargada de distribuir estos espacios entre las agrupaciones políticas y sus asesores.