César Delgado: Mesa Directiva debe resolver conflicto por oficina del Congreso

El exoficial mayor del Congreso, César Delgado, se pronunció sobre el enfrentamiento entre personal y legisladores de Fuerza Popular y Ahora Nación por la ocupación y control de una oficina ubicada en el cuarto piso del Palacio Legislativo.

Delgado señaló que la Mesa Directiva es el órgano encargado de resolver la asignación de oficinas dentro del Parlamento y cuestionó la forma en que se desarrolló el conflicto. “El órgano competente para ver el tema de las oficinas es la Mesa Directiva. Estamos ante una situación de hecho en la que no se ha manejado de una manera racional. En los deberes funcionales se establece que deben hacer uso racional de los recursos que se les asignan, no es dable que entren a la violencia”, declaró a 24 Horas.

El exfuncionario sostuvo que, ante la situación generada, corresponde a la Mesa Directiva intervenir y determinar qué agrupación política debe ocupar el ambiente en disputa. Según explicó, la distribución debería realizarse de acuerdo con un criterio de proporcionalidad y tomando en cuenta los espacios disponibles.

“Ante esta situación conflictiva, la Mesa Directiva debe abocarse a la materia y señalar a quién se le debe asignar, a los grupos políticos, de acuerdo a carácter proporcional, según el espacio que se tenga. Esto se puede resolver en presencia de la Junta de Portavoces”, agregó.