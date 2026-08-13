Keiko Fujimori responde tras reaparición de Vladimir Cerrón y cuestiona su fuga de la justicia

Vladimir Cerrón reapareció públicamente luego de permanecer casi tres años en la clandestinidad, durante una ceremonia por el aniversario de Perú Libre. Tras sus declaraciones, Keiko Fujimori fue consultada sobre el caso y la actuación de las autoridades durante ese periodo.

La presidenta sostuvo que no conversó con el general Óscar Arriola sobre la situación de Cerrón y consideró que los gobiernos que estuvieron al mando durante esos años deberán explicar lo ocurrido. Asimismo, afirmó que el líder de Perú Libre debió presentarse ante la justicia.

Fujimori también se refirió a la continuidad de Arriola al frente de la Comandancia General de la Policía. Precisó que la decisión dependerá tanto de ella como del ministro del Interior y destacó los recientes reconocimientos otorgados a efectivos policiales por sus acciones.

Sus declaraciones se producen en medio de cuestionamientos por la inseguridad ciudadana, luego del reciente ataque contra un conductor de una línea de buses de Nuevo Horizonte, quien quedó gravemente herido tras recibir múltiples disparos.