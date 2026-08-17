Encuesta CIT: Rafael López Aliaga lidera intención de voto para la alcaldía de Lima con 22.8%

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, encabeza la intención de voto rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según la última encuesta de CIT. El estudio, realizado entre el 13 y 15 de agosto, le asigna 22.8% de respaldo para la alcaldía de Lima Metropolitana, luego de la salida de Luis Rubio de la contienda electoral. En el segundo lugar se registra un empate técnico entre Francis Allison, con 13%, y Carlos Bruce, con 12.4%.

Más atrás aparecen Daniel Urresti, con 9.8%, y Alberto Tejada, con 4.4%. Sin embargo, uno de los principales factores de la encuesta es el alto porcentaje de electores que todavía no ha definido su decisión. Al sumar a quienes no saben o no opinan con aquellos que manifiestan que no votarían por ninguno de los candidatos, el porcentaje bordea el 29%, por lo que el escenario electoral todavía podría modificarse en las próximas semanas.

De acuerdo con el análisis de CIT, López Aliaga aún tendría margen para seguir creciendo, principalmente por la posibilidad de captar votos de candidatos que comparten segmentos similares de electorado. La encuesta también señala que Francis Allison ha perdido posiciones en distritos como Comas, donde López Aliaga pasó a liderar, mientras Carlos Bruce mantiene una presencia importante en zonas del sur de Lima como San Juan de Miraflores, Chorrillos y Villa María del Triunfo. El debate municipal podría ser determinante para los electores indecisos.

PANORAMA EN LORETO

En cuanto a la elección regional en Loreto, la encuesta ubica en el primer lugar a Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso, con 23.3%, seguido por Jorge Mera, de Renovación Popular, con 11.2%; Vladimir Chong, con 10.5%, y Olmex Escalante de Fuerza Popular, con 10.3%. El estudio precisa que se trata de una fotografía preliminar y que las preferencias pueden cambiar conforme avance la campaña. En las elecciones regionales, además, existe una segunda vuelta si ningún candidato alcanza el porcentaje requerido, por lo que la disputa por el segundo lugar también será clave.