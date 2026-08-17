Gabinete solicita presentarse este jueves ante el Pleno del Congreso

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, solicitó formalmente al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, que el gabinete ministerial se presente este jueves 20 ante el Pleno, a las 10 de la mañana. La solicitud tiene como objetivo exponer y debatir la política general del Gobierno y los principales lineamientos que marcarán la gestión del Ejecutivo.

En el oficio enviado al titular del Parlamento, Galarreta señaló que la presentación busca que el Consejo de Ministros exponga las principales medidas que orientarán su trabajo “en beneficio del país”. La exposición permitirá al Ejecutivo presentar sus prioridades y responder posteriormente al debate de los parlamentarios sobre las acciones que se plantean implementar durante esta administración.

La presentación se sustenta en el artículo 130 de la Constitución, que establece que el gabinete debe acudir al Parlamento para exponer la política general del Gobierno dentro de los primeros 30 días de haber asumido funciones. A diferencia del esquema anterior, los parlamentarios han señalado que ya no corresponde un voto de investidura, por lo que tras la exposición del premier se desarrollará el respectivo debate parlamentario.

TEMAS A TRATAR

Entre los principales temas que los congresistas esperan que sean abordados figuran la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de los recursos para enfrentar la criminalidad, la posibilidad de otorgar facultades legislativas y las medidas de prevención ante una eventual intensificación del fenómeno de El Niño. La situación del sector salud también aparece entre las prioridades que deberá considerar el Ejecutivo durante su presentación ante el Pleno.