Gobierno evalúa fusionar dos o tres ministerios para reorganizar el Ejecutivo

El Gobierno evalúa la posibilidad de fusionar dos o tres de los 19 ministerios que actualmente conforman el Ejecutivo, según informó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. El ministro explicó que la propuesta todavía se encuentra en una etapa preliminar y que aún no se ha definido qué carteras podrían ser integradas. Precisó que la eventual fusión no implicaría eliminar las funciones que actualmente cumplen los ministerios, sino trasladarlas a otras entidades para mantener la prestación de los servicios.

“Quizá hay dos o tres ministerios que podrían ser subsumidos. La función no desaparece, la función la tendrá otro ministerio”, señaló Cuba, al explicar que el objetivo sería evaluar cómo brindar mejores servicios mediante ministerios con estructuras más eficientes.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

La propuesta generó distintas opiniones entre los parlamentarios. Roxana Rocha, diputada de Renovación Popular, manifestó estar de acuerdo con una reducción progresiva de ministerios, siempre que esta se sustente en un análisis técnico y en una revisión de los gastos operativos.

Por su parte, el senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, señaló que determinadas carteras, como Justicia, Economía y Cultura, cumplen funciones que no deberían ser eliminadas y consideró necesario conocer mayores detalles antes de emitir una posición definitiva.

El senador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, planteó que algunos ministerios, entre ellos Cultura, Mujer y Ambiente, podrían ser evaluados para una eventual fusión con el objetivo de mejorar su funcionamiento. En tanto, el diputado César Holguín, de Ahora Nación, cuestionó la falta de precisión sobre la propuesta y consideró que existen otras prioridades que requieren atención inmediata.

El ministro de Economía reiteró que la reorganización aún se encuentra en discusión y que cualquier eventual modificación de la estructura ministerial tendría que ser presentada ante el Parlamento para su evaluación y aprobación.