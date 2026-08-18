Ministro del Interior ratifica a Óscar Arriola como comandante general de la PNP

Durante su primera conferencia en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la continuidad del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y de los principales mandos de la institución.

Astudillo señaló que la permanencia de los altos mandos responde a los resultados obtenidos durante los últimos días y afirmó que continuarán en sus cargos mientras mantengan la misión de combatir la criminalidad y mostrar avances en sus funciones.

El titular del Interior sostuvo que la estrategia de inteligencia viene dando resultados y reconoció que, pese a los avances, aún existen hechos delictivos que evidencian los desafíos que enfrenta la Policía. Señaló que el objetivo es mejorar los resultados mediante nuevos planes y el uso de tecnología, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y las Fuerzas Armadas.

CIFRAS

Astudillo también afirmó que las cifras generales de criminalidad muestran una tendencia a la baja. Según indicó, entre el 1 de enero y el 18 de agosto del año pasado se registraron 500 muertes más que en el mismo periodo del presente año.

Sin embargo, reconoció que los resultados todavía no son suficientes y mencionó como ejemplo el ataque contra el coronel Montufar, ocurrido en Loreto durante un operativo en el caserío Santo Tomás.

Durante esa intervención, más de 20 personas fueron detenidas por una medida judicial y tres efectivos policiales resultaron heridos, entre ellos el jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac).