Catherin Palomino presidirá la Comisión de Justicia

La diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, fue designada como presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027. El grupo de trabajo correspondía a su bancada, que tenía la facultad de elegir a su representante. Sin embargo, su designación ha generado cuestionamientos debido a recientes denuncias periodísticas que involucran a la parlamentaria.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con un taller textil que funcionaría en un inmueble vinculado a Palomino y que, según los reportes difundidos, no contaría con licencia de funcionamiento ni habría sido fiscalizado por las autoridades correspondientes. A ello se suma que la legisladora habría visitado en 61 ocasiones al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, convirtiéndose en una de sus visitantes más frecuentes durante su reclusión.

La elección también provocó reacciones de distintas bancadas. Desde Fuerza Popular señalaron que la decisión corresponde exclusivamente a Juntos por el Perú, aunque consideraron que la agrupación deberá brindar explicaciones sobre la designación. Asimismo, se cuestionó que una parlamentaria bajo observación asuma la conducción de una comisión con competencias relacionadas directamente con el Poder Judicial y el Ministerio Público. En contraste, desde Juntos por el Perú defendieron la elección y señalaron que se realizó conforme a las normas y reglamentos parlamentarios.

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

La Comisión de Justicia tiene a su cargo asuntos de especial relevancia, entre ellos iniciativas para modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal, además de temas relacionados con las condiciones penitenciarias y reformas del sistema de justicia. Por ello, la elección de Palomino ha puesto nuevamente bajo la lupa a este grupo de trabajo, cuyo desempeño será seguido de cerca ante los cuestionamientos que acompañan a su nueva presidenta.