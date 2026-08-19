Comisión de Ética inicia indagación contra diputado Julián Pérez Mallqui

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados inició oficialmente una indagación preliminar contra el diputado Julián Pérez Malqui, luego de recibir una denuncia presentada por el legislador Cristian Aralda Vázquez. El caso está relacionado con una presunta agresión física y psicológica contra la expareja del parlamentario.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Ética, Henry Albañil, informó que Pérez Malqui ya fue notificado sobre el procedimiento. A partir de ahora, el grupo de trabajo deberá recopilar testimonios y elementos de prueba, además de convocar a una audiencia en la que el legislador denunciado tendrá la oportunidad de presentar sus descargos y ejercer su derecho a la defensa.

En la misma sesión, el diputado Javier Cipriani planteó que la comisión evalúe iniciar indagaciones de oficio contra otros parlamentarios por presuntas infracciones al Código de Ética. Entre los casos mencionados figuran Remillo Gondori y César Tito Rojo, por una posible omisión de información relacionada con sentencias en sus hojas de vida. Asimismo, anunció que presentaría una denuncia contra la diputada Catherine Palomini por una presunta infracción vinculada a los deberes de conducta ética.

PRESENTARÁ HOJAS DE VIDA

Por otro lado, Cipriani solicitó que los integrantes de la Comisión de Ética presenten sus hojas de vida en la próxima sesión, con el propósito de conocer sus antecedentes y evaluar su idoneidad para integrar este grupo de trabajo. El pedido fue aprobado y los parlamentarios deberán proporcionar información sobre eventuales procesos penales, administrativos y otros antecedentes.