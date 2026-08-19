Candidato a la alcaldía de Máncora es cuestionado por presunta omisión en declaración jurada

Rafael Grisolle, candidato a la alcaldía de Máncora, enfrenta cuestionamientos relacionados con una sentencia por alimentos y una disputa familiar que involucra a sus hijos. El caso tomó relevancia luego de difundirse imágenes de uno de sus hijos, quien fue trasladado a Máncora por su padre. Según el informe, la madre del menor, Sol Flórez, viajó hasta la ciudad acompañada de agentes policiales para acercarse al niño.

Flórez, quien señaló que Grisolle tiene denuncias en curso por alimentos, violencia y tenencia, también cuestionó el cumplimiento de sus obligaciones económicas. Sostuvo que, tras su separación, el candidato dejó de entregar apoyo económico y que además existiría una sentencia que no habría sido consignada en su declaración.

Cuestionamientos a su hoja de vida

De acuerdo con la documentación revisada, una sentencia de segunda instancia establece una obligación relacionada con el pago de alimentos. Sin embargo, esta no habría sido consignada en la declaración jurada de hoja de vida presentada por Grisolle ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La especialista en procesos electorales Silvia Guevara explicó que una sentencia por demanda de alimentos debía ser declarada y que su omisión podría generar una sanción económica. Según precisó, en este tipo de casos la consecuencia durante el proceso electoral no necesariamente implica la exclusión del candidato, sino que puede contemplar una multa de entre una y 10 UIT.

Panamericana buscó la versión de Rafael Grisolle, pero el candidato no aceptó brindar una entrevista grabada. No obstante, difundió un descargo a través de sus redes sociales. Grisolle sostuvo que la madre de sus hijos presentó una demanda de alimentos por 20 mil soles, monto que calificó como difícil de asumir. Asimismo, reconoció la existencia de una pensión fijada en segunda instancia por 14 mil soles.