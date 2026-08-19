Perú evaluaría aplicar un plan similar al de Nayib Bukele contra el crimen organizado

El anuncio del Gobierno de solicitar facultades para combatir al crimen organizado ha abierto el debate sobre la posibilidad de que Perú adopte una estrategia similar a la implementada por Nayib Bukele en El Salvador.

En ese contexto, el general en retiro José Baella explicó que el Decreto Legislativo 1095 ya establece qué es un grupo hostil. Según la norma, debe tratarse de una organización armada, estructurada y que participe en hostilidades contra las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.

La experiencia salvadoreña también fue puesta sobre la mesa. El exministro de Justicia de El Salvador, Rogelio Rivas, aseguró que los primeros resultados llegaron tras un trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas, la Policía, los servicios de inteligencia y un estricto control de las cárceles.

Si el Congreso aprueba el pedido de facultades, el Ejecutivo deberá definir qué organizaciones criminales serán catalogadas como grupos hostiles y cuál será el alcance de la intervención militar frente a ellas.