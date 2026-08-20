Ministro de Defensa brinda último reporte tras sismo de 7,2 en Ayacucho

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, brindó un reporte preliminar sobre los daños ocasionados por el sismo de magnitud 7,2 registrado esta tarde en la región Ayacucho.

Según informó, hasta las 7:30 p. m. se contabilizaban tres personas lesionadas, sin heridas de gravedad, además de 22 viviendas afectadas, seis colegios y 12 postas médicas.

Belaunde señaló que equipos de intervención rápida del Indeci ya se encuentran en Puquio y que se realizan acciones de asistencia y evaluación en las zonas afectadas.

La autoridad precisó que la emergencia continúa en desarrollo y que los reportes podrían actualizarse conforme avancen las labores de evaluación y atención a los damnificados.