Cámara de Diputados presenta moción de interpelación contra ministro de Energía

La Cámara de Diputados recibió una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, por el incremento del precio de los combustibles, en particular del diésel. El pedido fue presentado por la bancada de Juntos por el Perú como parte de las acciones de control político al Ejecutivo.

La moción contiene 57 preguntas relacionadas con los factores que habrían influido en el aumento de los precios durante 2026, así como con la actuación del Ministerio de Energía y Minas y de Osinergmin frente a las denuncias de una posible especulación en los grifos. Entre los cuestionamientos figura el impacto de los factores internacionales y nacionales en el precio del combustible.

Sin embargo, algunos parlamentarios consideraron prematuro impulsar interpelaciones contra ministros que llevan menos de un mes en el cargo. El presidente del Senado, Miguel Torres, pidió darles un periodo de tiempo para trabajar, mientras que desde otras posiciones se sostuvo que la interpelación constituye un mecanismo democrático para que los ministros respondan ante el Congreso y la ciudadanía.

VOTOS

Para que Guillermo Chino sea convocado al pleno de la Cámara de Diputados, la moción deberá ser sometida a votación y alcanzar 44 votos a favor. De aprobarse, el titular de Energía y Minas tendrá que responder el pliego interpelatorio y explicar las medidas adoptadas frente al incremento de los combustibles.