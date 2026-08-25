Ollanta Humala reaparece tras salir de prisión y anuncia demanda contra el Estado peruano

El expresidente Ollanta Humala reapareció públicamente tras abandonar el penal de Barbadillo y participó en una conferencia ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. Durante su intervención, se refirió a los meses que permaneció recluido en el marco de una investigación por lavado de activos, proceso que recientemente fue cuestionado luego de una decisión del Tribunal Constitucional.

Humala sostuvo que su paso por prisión no debilitó sus convicciones y afirmó que siempre mantuvo la certeza de que su situación jurídica sería revertida. Según explicó, el respaldo de su familia también fue fundamental durante ese periodo. “Creo que he salido más fuerte de cómo entré”, manifestó al referirse a su experiencia en reclusión.

El exmandatario también anunció que presentará una demanda contra el Estado peruano. Indicó que su equipo legal ya trabaja en la elaboración del documento y que buscará no solo una reparación para él, sino también un reconocimiento para su esposa Nadine Heredia, dirigentes y miembros del Partido Nacionalista. Humala considera que su imagen y la de su agrupación fueron afectadas durante los procesos judiciales que enfrentaron.

OLLANTA Y SU FUTURO

Respecto a su futuro político, Humala evitó confirmar una eventual candidatura y aseguró que, por ahora, su prioridad es recuperar el tiempo perdido con su familia y resolver los procesos judiciales que todavía permanecen pendientes, vinculados a los casos OAS y Odebrecht. Asimismo, señaló que buscará recuperar la personería jurídica del Partido Nacionalista antes de evaluar cualquier nuevo proyecto electoral.