Proponen régimen carcelario extremo para condenados por delitos violentos

La propuesta del diputado Gustavo Segura plantea que internos por delitos de violencia extrema permanezcan 23 horas al día en celdas individuales y solo tengan una hora de patio.

Un proyecto de ley busca endurecer el régimen carcelario para personas sentenciadas por delitos de violencia extrema, como homicidio calificado, sicariato y extorsión. La iniciativa, presentada por el diputado de Renovación Popular Gustavo Segura, propone que estos internos permanezcan 23 horas diarias en celdas individuales y tengan solo una hora de patio, sin contacto con otros reclusos.

La propuesta también contempla la eliminación total de beneficios penitenciarios y restringe las visitas a familiares directos, una vez al mes, mediante locutorios con separación física. El planteamiento toma como referencia el modelo aplicado en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele.

EXJEFE DEL INPE OPINA

Sin embargo, el exjefe del INPE Wilfredo Pedraza cuestionó la necesidad de la iniciativa y sostuvo que un régimen con características similares ya está contemplado desde 2008 en el reglamento del Código de Ejecución Penal. Además, advirtió que la propuesta podría reducir su alcance al concentrarse únicamente en delitos violentos y dejar fuera a personas vinculadas con actividades criminales graves, como el narcotráfico, que no necesariamente hayan cometido actos violentos.

El proyecto deberá ser evaluado inicialmente por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, queda pendiente determinar si la infraestructura penitenciaria del país cuenta con las condiciones necesarias para aplicar un régimen de aislamiento de estas características, tal como advirtió Pedraza.