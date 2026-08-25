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25/08/2026

Ministro del Interior plantea considerar secuestro y extorsión como terrorismo

César Astudillo sostuvo que delitos como el secuestro y la extorsión deberían recibir una nueva calificación frente al avance del crimen organizado.



Durante una ceremonia por el aniversario de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, el ministro del Interior, César Astudillo, se refirió a los nuevos desafíos que enfrenta la institución.

El titular del Interior señaló que delitos como la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado requieren una respuesta policial más preparada y contundente.

En ese contexto, Astudillo planteó que el secuestro y la extorsión deberían ser considerados como terrorismo, debido a la gravedad de estas actividades delictivas.

Durante el evento también se destacó la necesidad de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad y combatir el crimen organizado.


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