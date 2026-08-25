Ministro del Interior plantea considerar secuestro y extorsión como terrorismo

Durante una ceremonia por el aniversario de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, el ministro del Interior, César Astudillo, se refirió a los nuevos desafíos que enfrenta la institución.

El titular del Interior señaló que delitos como la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado requieren una respuesta policial más preparada y contundente.

En ese contexto, Astudillo planteó que el secuestro y la extorsión deberían ser considerados como terrorismo, debido a la gravedad de estas actividades delictivas.

Durante el evento también se destacó la necesidad de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad y combatir el crimen organizado.