Perú expresa solidaridad con China y Nepal por inundaciones y deslizamientos

El Gobierno del Perú expresó su profunda solidaridad con los pueblos y gobiernos de China y Nepal tras las devastadoras inundaciones y deslizamientos registrados en la zona fronteriza, que han dejado víctimas, personas desaparecidas y graves daños materiales.

A través de un comunicado difundido por la Cancillería, el Perú extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas y expresó sus deseos por el éxito de las labores de búsqueda, rescate y asistencia, así como por la pronta recuperación de las zonas afectadas.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, hasta el momento, no se han reportado ciudadanos peruanos entre las víctimas.

CANALES DE CONTACTO

Ante una eventual afectación de connacionales, Cancillería puso a disposición los canales de contacto de las representaciones diplomáticas peruanas. La Embajada del Perú en China habilitó el número +91 9818 342780 y el correo secciconsular@embaperuchina.cn.

También se puede contactar a la Embajada del Perú en India, concurrente ante Nepal, a través del número +86 1300 1109 422 y el correo consular@embassyperuindia.in.