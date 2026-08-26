Congreso citaría a ministro de Transportes por reducción de multas hasta en 90 %

La decisión del Gobierno de reducir excepcionalmente hasta en 90 % las multas por infracciones de transporte público y privado generó cuestionamientos en el Congreso. El presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados, Luis Quispe Candia, anunció que propondrá citar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, para que explique los alcances de la medida.

El titular del sector aseguró que acudirá al Congreso cuando sea convocado y defendió la necesidad de revisar el sistema de sanciones. Según explicó, algunas multas serían excesivas y deberían adecuarse para sancionar las infracciones sin que los montos resulten abusivos.

REACCIONES

Sin embargo, la medida también recibió críticas de algunos parlamentarios. Norma Yarrow cuestionó que se pueda interpretar como un perdón de deudas, mientras que Quispe Candia consideró que la reducción podría terminar premiando a infractores y deudores.

Por su parte, el diputado Leo de Paz calificó la medida como un primer paso para enfrentar los problemas del sector transporte. El régimen excepcional no incluye infracciones consideradas graves, entre ellas conducir en estado de ebriedad, prestar servicio de manera informal o agredir a inspectores.