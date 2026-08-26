24 Horas Edición Central

26/08/2026

Retiran moción de interpelación contra ministro de Energía y Minas

Juntos por el Perú retiró temporalmente la iniciativa para realizar ajustes y coordinar un nuevo pliego con otras bancadas. La moción aún no ha sido presentada oficialmente.



La moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, fue retirada temporalmente por Juntos por el Perú para realizar ajustes y coordinar el pliego con otras bancadas.

El vocero Ernesto Sunini explicó que la iniciativa será replanteada. Además, el diputado Luis Ángel Jibaja retiró su firma, dejando la moción sin el mínimo de adhesiones requerido para su presentación.

Mientras tanto, el senador Jaime Delgado señaló que distintos ministros serán citados a las comisiones de las cámaras de Diputados y Senadores para responder sobre diversos aspectos de su gestión.

En paralelo, Shinno informó que el proyecto minero Tía María continúa avanzando pese a la oposición en el Valle de Tambo. La iniciativa prevé iniciar la producción de cobre en 2027.


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