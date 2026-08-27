Congreso bicameral cumple su primer mes entre iniciativas, cuestionamientos y denuncias

A casi un mes de su instalación, el nuevo Congreso bicameral acumula cerca de 100 iniciativas legislativas, cuestionamientos a la conformación y presidencia de algunas comisiones, interpelaciones a ministros y denuncias contra parlamentarios.

Los 190 congresistas de ambas cámaras juraron al cargo el pasado 24 de julio y, dos días después, eligieron a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Sin embargo, a menos de una semana de iniciar funciones, el diputado de Juntos por el Perú Julian Perez Mallqui fue detenido por una presunta agresión física contra su expareja en una comisaría de San Miguel. El caso se encuentra en la Comisión de Ética y continúa también por la vía penal.

INTERPELACIONES

Durante este primer mes, las bancadas de oposición también impulsaron interpelaciones contra ministros. El titular de Defensa, Rafael Belaunde, sería el primero en acudir al pleno de diputados, mientras que los ministros de Energía y Minas, Interior y Economía también son señalados como posibles interpelados.

En paralelo, las diferentes bancadas presentaron casi un centenar de proyectos de ley, entre ellos iniciativas orientadas a derogar las denominadas leyes procrimen aprobadas durante el anterior Congreso unicameral.

La instalación de las comisiones parlamentarias tampoco estuvo exenta de disputas. Algunas presidencias fueron cuestionadas por distintas bancadas, entre ellas las de las comisiones de Justicia y de Energía y Minas.