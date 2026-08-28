Ejecutivo presenta pedido de facultades legislativas ante el Congreso

El Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori y el presidente del Consejo de Ministros Luis Galarreta, oficializó la entrega de su pedido de facultades legislativas por un plazo de 120 días ante el Congreso de la República.

La propuesta formal contiene un paquete estructurado de 66 solicitudes específicas divididas en ocho áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Puntos principales del pedido de facultades

El proyecto de ley busca dotar al gobierno de herramientas legales inmediatas para actuar principalmente sobre los siguientes sectores de urgencia:

Seguridad Ciudadana: Fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, extorsión y sicariato. Incluye la intervención temporal de las Fuerzas Armadas en el perímetro de centros penitenciarios y el rastreo ágil de dispositivos móviles ilícitos.

Modernización y Simplificación Administrativa: Eliminación de barreras burocráticas y reestructuración de entidades estatales para agilizar los procesos públicos

Prevención frente al Fenómeno El Niño: Optimización de procesos para permitir que el Indeci atienda de forma directa y rápida las emergencias sin requerir trámites burocráticos previos con los gobiernos locales o regionales.

Economía y Empleo: Medidas destinadas al impulso de las MYPE, política tributaria, desarrollo productivo y fomento de la productividad

Tras ser enviado oficialmente al Palacio Legislativo, el documento inicia su trámite formal bajo el nuevo sistema bicameral.

Cabe señalar que, los ministros de Estado de los diferentes sectores deberán acudir próximamente a las comisiones parlamentarias correspondientes para sustentar técnicamente cada uno de los 66 puntos solicitados.