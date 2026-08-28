Facultades legislativas: García Toma pide priorizar medidas ante El Niño y seguridad ciudadana

El pedido de 66 facultades legislativas que el Poder Ejecutivo presentará ante el Congreso deberá ser evaluado con celeridad, pero también con consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Así lo sostuvo Víctor García Toma, magistrado del Tribunal Constitucional.

El magistrado señaló que los temas relacionados con el Fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana deberían avanzar con mayor rapidez debido a la urgencia. “Hay medidas y medidas, y creo que las del Fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana son las que en principio merecen mayor atención”, sostuvo.

PROPONEN APROBAR FACULTADES POR PARTES

García Toma consideró que el Congreso podría evaluar y aprobar progresivamente las propuestas del Ejecutivo, sin esperar necesariamente a que todo el paquete sea debatido en conjunto.

Asimismo, el procedimiento legislativo será más complejo debido a la actual estructura del Parlamento, que contempla la participación de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores.

CUESTIONA DECLARACIÓN DE DEFESOR DEL PUEBLO

Durante la entrevista, el magistrado también se pronunció sobre las recientes declaraciones del defensor del pueblo, quien planteó la posibilidad de que la presidenta Keiko Fujimori cierre el Congreso para incrementar su popularidad.

Además, calificó estas expresiones como impropias de quien ocupa un cargo vinculado directamente con la defensa de la democracia. “Estas declaraciones [...] se hacen en un mal momento. Justo vamos a tratar de ponernos de acuerdo en algunos temas para avanzar y este mensaje es prácticamente divisivo”, afirmó.