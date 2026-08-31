Óscar Arriola en la mira del Congreso: ¿qué responde el Gobierno ante pedido de salida?

La permanencia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, genera cuestionamientos en el Congreso luego de los recientes hechos de violencia registrados en el país, entre ellos el cuádruple crimen ocurrido en Trujillo y el secuestro de un empresario.

Renovación Popular fue la primera bancada en solicitar la renuncia de Arriola. Posteriormente, Ahora Nación se sumó al pedido y exigió cambios en la conducción de la Policía Nacional, al considerar que no se están obteniendo resultados frente a las redes de extorsión y la criminalidad.

La senadora de Ahora Nación, Rut Luque, sostuvo que su bancada plantea una reforma integral de la Policía y cuestionó que Arriola continúe en el cargo. Además, señaló que existen varias bancadas parlamentarias que actualmente exigen su salida.

DESDE EL GOBIERNO

Desde el Ejecutivo, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, explicó que existe una ley que establece la permanencia del comandante general por un periodo de dos años. Sin embargo, precisó que, dentro de la institucionalidad, todos los funcionarios son evaluados y que la continuidad de Arriola está en evaluación.

En paralelo, en el Parlamento se han presentado iniciativas para modificar las condiciones de permanencia del comandante general de la Policía. Una de ellas plantea incorporar como causal de cese la falta de idoneidad.