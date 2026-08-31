Congreso evalúa citar a ministros por incremento de la criminalidad en el país

Una moción presentada por la diputada Catherine Palomino, de Juntos por el Perú, propone convocar al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde.

El pedido busca que los funcionarios expongan ante el pleno de la Cámara de Diputados las acciones que vienen ejecutando desde sus respectivos sectores para enfrentar el avance de la criminalidad.

La propuesta todavía deberá ser debatida y sometida a votación en el pleno. Mientras algunas bancadas respaldan la convocatoria, otros parlamentarios consideran que llevar a los ministros al Congreso podría distraerlos de las labores que vienen realizando.

CRECIENTE INSEGURIDAD

El debate también pone sobre la mesa la necesidad de que el Ejecutivo informe qué medidas concretas se están adoptando frente a la creciente inseguridad. La fecha de una eventual convocatoria dependerá de la decisión que tome el Parlamento.