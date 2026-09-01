Congreso: acuerdan citar a ministros de Defensa e Interior por inseguridad ciudadana

La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad invitar a los ministros Rafael Belaunde y César Astudillo para que expliquen las acciones que viene adoptando el Gobierno frente al incremento de la inseguridad ciudadana.

Con 17 votos a favor y ninguno en contra, el grupo dez trabajo acordó convocar a ambos ministros a raíz de los recientes hechos de violencia registrados en Trujillo, entre ellos el secuestro y posterior liberación de un empresario y el asesinato de cuatro personas.

CRÍTICAS DESDE DIVERSAS BANCADAS

La decisión generó críticas de parlamentarios de distintas bancadas. Jaime Quito, de Juntos por el Perú, y Diego Basán, de Renovación Popular, cuestionaron la estrategia de seguridad del Gobierno y señalaron que no existiría un plan claro para enfrentar al crimen organizado.

Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al ministro de Defensa, Rafael Belaunde, por el protagonismo que ha tenido durante las acciones desarrolladas en Trujillo. Los congresistas consideraron que su presencia genera dudas debido a que el manejo de la seguridad ciudadana corresponde al Ministerio del Interior.

También se cuestionó la ausencia del ministro César Astudillo y se planteó que, cuando acuda a la comisión, lo haga acompañado del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, cuya permanencia en el cargo también genera posiciones divididas dentro del Parlamento.