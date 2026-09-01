Gobierno pide al Congreso aprobar con urgencia facultades tras masacre y secuestro en Trujillo

Tras la masacre y el secuestro registrados en Trujillo, el Gobierno pidió al Congreso acelerar la aprobación de la delegación de facultades legislativas para adoptar nuevas medidas contra la criminalidad. El Ejecutivo sostiene que estas herramientas permitirían fortalecer las capacidades de la Policía Nacional y establecer una participación más activa y directa de las Fuerzas Armadas en el combate contra las organizaciones criminales.

El pedido, sin embargo, encontró inicialmente un obstáculo administrativo. El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, advirtió que la propuesta no había sido acompañada del acta del Consejo de Ministros que aprobó el carácter de urgencia de la iniciativa. Por este motivo, el proyecto todavía no había sido derivado formalmente a la Comisión de Constitución para su evaluación.

Desde el Ejecutivo señalaron que el acta pendiente ya fue enviada y solicitaron que el Parlamento dé prioridad al proyecto ante la gravedad de la situación de inseguridad. Entre las medidas planteadas figuran disposiciones para fortalecer a la Policía y permitir una mayor intervención de las Fuerzas Armadas, incluyendo acciones en determinados perímetros y zonas cercanas a establecimientos penitenciarios.

En el Congreso, algunos parlamentarios estimaron que el análisis y debate del pedido podría tomar alrededor de 15 días útiles, aunque otros evitaron establecer un plazo debido a la extensión de las facultades solicitadas. Los legisladores coincidieron en que la inseguridad ciudadana debe ser atendida como una de las principales prioridades del Parlamento, especialmente tras los recientes hechos registrados en Trujillo.

SESIÓN PERMANENTE

Ante la urgencia planteada por el Ejecutivo, la Comisión de Constitución se declaró en sesión permanente con el objetivo de priorizar el pedido de delegación de facultades. Ahora, el Parlamento deberá evaluar las materias solicitadas y determinar si otorga al Gobierno las herramientas legislativas que considera necesarias para reforzar la lucha contra el crimen y enfrentar la creciente inseguridad.