Presupuesto para seguridad se reduciría para el 2027

El Gobierno contempla reducir en S/ 519 millones el presupuesto destinado a orden público y seguridad para el próximo año. De acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuesto Público para 2027, los recursos pasarían de S/ 15,857 millones asignados para 2026 a S/ 15,338 millones, en un contexto marcado por el incremento de los casos de extorsión, sicariato y otros delitos.

Uno de los principales recortes se registra en la dotación de servicios básicos para enfrentar la delincuencia urbana, cuyo presupuesto disminuiría de aproximadamente S/ 6,878 millones a S/ 6,494 millones, es decir, una reducción cercana a S/ 384 millones. Desde el Ejecutivo se sostiene que los recursos podrían complementarse mediante demandas adicionales, dependiendo de las necesidades de la Policía y de los resultados obtenidos en la lucha contra el crimen organizado.

Mientras tanto, el sector Defensa tendría un importante incremento en los recursos destinados a proyectos de inversión, reparación y equipamiento tecnológico de las Fuerzas Armadas. El monto pasaría de S/ 665 millones a S/ 2,548 millones para 2027. Parte de estos recursos estaría destinada a mejorar la infraestructura de la base aérea de La Joya, donde se proyecta una inversión cercana a S/ 800 millones.

SUSTENTACIÓN EN EL CONGRESO

El proyecto será sustentado ante el Congreso este jueves 3 de septiembre por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acompañado por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos presentarán los proyectos de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero para 2027, que deberán ser debatidos por el Parlamento en medio del cuestionamiento por la reducción de recursos para combatir la inseguridad.