Gabinete Galarreta anuncia diálogo por facultades tras crisis de inseguridad

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, iniciará reuniones con las diferentes bancadas del Congreso para explicar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Bancadas fijan sus posiciones

Mientras algunas agrupaciones han mostrado disposición a escuchar la propuesta, Juntos por el Perú adelantó que no respaldará la delegación de facultades. El senador Víctor Cutipa sostuvo que su bancada ya tiene definida su posición.

El escenario se complica para el Gobierno debido también a la moción de interpelación anunciada contra el ministro del Interior, César Astudillo, ante el incremento de la inseguridad ciudadana.

Desde otras bancadas pidieron escuchar primero las medidas planteadas por el Ejecutivo. El debate sobre las facultades y las acciones frente a la inseguridad marcará las próximas conversaciones entre el Gobierno y el Parlamento.