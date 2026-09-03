Daniel Urresti pide al JNE organizar un segundo debate para candidatos a Lima

El candidato de Podemos Perú firmó el Pacto Ético Electoral y planteó que se realice un segundo debate ante el poco tiempo que queda para la campaña municipal.

Urresti propuso que, además del debate previsto para el 15 de septiembre, se programe otro el 21 de septiembre. Señaló que varias candidaturas recién han iniciado sus campañas y que queda aproximadamente un mes para los comicios.

SOBRE ENCUESTA CTI

Sobre la reciente encuesta de CTI, el candidato aseguró que sus resultados le han permitido orientar su campaña y llevar sus propuestas a un mayor número de ciudadanos.

En materia de seguridad ciudadana, cuestionó la propuesta de Rafael López Aliaga de permitir que los serenos utilicen armas de fuego. Urresti sostuvo que, ante un eventual uso indebido del arma, la responsabilidad penal recaería en el agente que la utilice y no directamente en el alcalde.

Con la firma del Pacto Ético Electoral, las candidaturas ingresan a la etapa final de la campaña, marcada por las propuestas de seguridad y el pedido de un segundo debate.