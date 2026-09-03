Keiko Fujimori pide al Congreso acelerar facultades legislativas para enfrentar la criminalidad

Durante su visita a Rioja, en San Martín, Keiko Fujimori pidió al Congreso aprobar con celeridad el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. Según señaló, estas permitirían tomar medidas concretas contra la criminalidad organizada.

Refuerzo de inteligencia y seguridad

Entre las propuestas mencionó fortalecer el servicio de inteligencia, debido a la falta de capacidad operativa, y promover un trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También planteó que ambas instituciones tengan mayor control sobre los establecimientos penitenciarios.

Fujimori también propuso acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados y sostuvo que el pedido de facultades tiene como principales ejes la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Por ello, pidió al Parlamento analizar la solicitud con rapidez.

La presidenta aseguró que ya se vienen realizando coordinaciones entre la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En ese sentido, insistió en que recuperar el orden y enfrentar el fenómeno El Niño son prioridades para el Ejecutivo.