Fiscalía solicita cuatro años de prisión para ministro Marco Vinelli por presunta colusión

El Ministerio Público solicitó cuatro años de prisión contra el actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, por el presunto delito de colusión, en una investigación que se remonta a hechos ocurridos hace aproximadamente diez años.

El caso corresponde al periodo 2015-2016, cuando Vinelli se desempeñaba como director ejecutivo de Agrorural. Según la Fiscalía, habría concertado con una empresa y su representante para favorecerlos en la adjudicación de una obra de irrigación en Huánuco.

El pedido fiscal generó reacciones en el Congreso, donde parlamentarios de oposición señalaron que podría plantearse una interpelación contra el ministro. Desde Fuerza Popular, en tanto, indicaron que corresponde permitir que el Poder Judicial continúe evaluando el caso.

Además de los cuatro años de prisión, la Fiscalía solicitó tres años y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil de S/20 mil. El proceso se encuentra en etapa de control de acusación.