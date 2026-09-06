Presidenta Keiko Fujimori continúa reunión de urgencia con ministros en Palacio de Gobierno

La presidenta Keiko Fujimori continúa reunida en Palacio de Gobierno con miembros de su gabinete, en un encuentro que se prolonga por casi cinco horas. La reunión, inicialmente prevista para el mediodía, contaría con la participación del premier Luis Galarreta, los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaúnde, entre otros funcionarios.

La conferencia de prensa prevista para las 12:30 p. m. fue postergada hasta que concluya la reunión. Según la Oficina de Prensa, posteriormente podría emitirse un pronunciamiento con decisiones importantes para el país, aunque no se han adelantado detalles.

TEMAS QUE SE ABORDAN

Entre los temas que estarían siendo evaluados figura la inseguridad ciudadana, luego del asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero en Trujillo, quien fue liberado recientemente. También se encuentra pendiente en el Congreso la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo el 28 de agosto, enfocada en seguridad pública, reformas y desarrollo económico.

Hasta el momento tampoco se ha confirmado ninguna decisión respecto al comandante general de la Policía, Óscar Arriola, cuya salida fue solicitada por algunos sectores de la oposición tras los hechos registrados en Trujillo. La expectativa se mantiene en Palacio de Gobierno a la espera de que concluya la reunión y se conozcan los anuncios del Ejecutivo.