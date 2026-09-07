Falleció exsenador y exministro Gastón Acurio Velarde a los 95 años

Gastón Acurio Velarde, exsenador, exministro y uno de los fundadores del partido Acción Popular, falleció a los 95 años. La noticia fue confirmada este lunes por su hijo, el reconocido chef y empresario Gastón Acurio Jaramillo, quien compartió en redes sociales un video acompañado de fotografías familiares y un emotivo mensaje de despedida.

Originario del Cusco, Acurio Velarde fue ingeniero y desarrolló una importante trayectoria política durante las décadas de 1980 y 1990. También ocupó el cargo de ministro durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry y fue senador de la República. En su mensaje, su hijo recordó la trayectoria de un hombre que, según destacó, conoció el poder desde joven y pasó por la política manteniendo sus principios y convicciones.

Gastón Acurio resaltó especialmente las enseñanzas que recibió de su padre durante los viajes que realizaron por distintas regiones del Perú. Recordó que aquellas experiencias le permitieron conocer de cerca la realidad del país, sus caminos y su gente. También destacó consejos que, según señaló, marcaron su vida: cumplir la palabra, ser agradecido, mantener la lealtad y nunca sentirse superior a los demás.

EMOTIVO MENSAJE

En su despedida, el reconocido chef expresó el profundo dolor que le provoca la partida de su padre, pero también manifestó su orgullo y gratitud por haber sido su hijo. “Siempre adelante”, recordó como una de las enseñanzas que recibió de él. Finalmente, Gastón Acurio lo despidió destacando que, aunque para muchos fue un político y un hombre respetado, para él siempre será, sobre todo, su padre.