Ministro del Interior admite “desliz” tras polémicas declaraciones sobre inseguridad

El ministro del Interior, César Astudillo, generó críticas en el Congreso luego de señalar que la percepción de inseguridad en el país estaría influenciada por los medios de comunicación. Parlamentarios cuestionaron sus declaraciones y rechazaron que la ola de violencia sea considerada únicamente una percepción mediática.

Desde el Congreso, legisladores de distintas agrupaciones políticas calificaron de desafortunadas sus palabras y señalaron que la inseguridad constituye un problema real que afecta diariamente a la población. Uno de ellos sostuvo que el país registra alrededor de seis homicidios al día y pidió mayor atención de las autoridades.

Además, se recordó que existe una solicitud de interpelación contra el titular del Interior. Los parlamentarios vienen reuniendo las firmas necesarias para que la moción pueda ser debatida en el pleno de la Cámara de Diputados y no descartaron una eventual censura.

Ante la controversia, Astudillo aclaró posteriormente sus declaraciones y reconoció que había cometido un “desliz”. Según explicó, su intención era referirse a la necesidad de reducir la percepción de inseguridad y no minimizar la gravedad de los hechos delictivos que ocurren en el país.