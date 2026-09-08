Juntos por el Perú recaudó s/ 194 mil por yape y cuestionan destino de los aportes

Según lo investigado, Juntos por el Perú habría recurrido a aportes mediante Yape durante la etapa final de la segunda vuelta electoral. Estos recursos habrían sido solicitados para cubrir gastos relacionados con la presentación de impugnaciones a distintas actas electorales.

De acuerdo con lo señalado, el partido habría presentado información ante la ONPE sobre sus aportes, donde se mencionaría un monto cercano a los S/ 194 mil. Estos recursos figurarían como aportes en especies, entre ellos polos, banderolas y una unidad móvil.

Cuestionan destino de los aportes

Sin embargo, se cuestiona qué habría ocurrido con los aportes recibidos mediante las billeteras digitales y si estos fueron incluidos en la rendición correspondiente. Desde Fuerza Popular se pidió que Juntos por el Perú informe públicamente sobre el uso de dichos recursos.

Por su parte, desde Juntos por el Perú se señaló que estos aportes tendrían que ser declarados de acuerdo con las disposiciones correspondientes, aunque no necesariamente formarían parte de los gastos de campaña. El caso mantiene un intercambio de cuestionamientos entre ambas agrupaciones políticas.