Augusto Álvarez Rodrich analiza salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la Policía

El director de A3R.net, Augusto Álvarez Rodrich, consideró que la salida del general Óscar Arriola de la Comandancia General de la Policía no resolverá por sí sola los problemas de inseguridad y señaló que se requieren cambios estructurales en procesos e inteligencia.

El analista sostuvo que la decisión estuvo rodeada de discrepancias políticas y cuestionó que el debate se haya centrado en la permanencia o salida de una persona, cuando, a su juicio, el problema requiere una reforma más profunda.

Sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, consideró que se trata de una propuesta amplia que requiere ser analizada por especialistas de distintos sectores. Sin embargo, destacó que el Gobierno haya presentado una hoja de ruta que ahora deberá ser discutida con el Congreso.

SOBRE CAMBIOS CONSTITUCIONALES

En otro momento, cuestionó la propuesta de Juntos por el Perú de impulsar cambios constitucionales y un eventual referéndum. Consideró que, en el actual contexto, la prioridad debería estar en discutir medidas concretas como las facultades legislativas y no abrir un debate constitucional.