Rafael Rey anuncia disponibilidad de puentes modulares ante fenómeno El Niño

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, brindó declaraciones a la prensa desde Ancón y evitó pronunciarse sobre las mociones de interpelación anunciadas contra los titulares de Interior y Defensa, así como sobre los rumores de posibles cambios en el gabinete. El funcionario sostuvo que responderá únicamente por los asuntos relacionados con su sector.

Rey informó que desde un almacén ubicado en Ancón se viene distribuyendo equipamiento para atender eventuales emergencias en diferentes regiones del país. Precisó que se dispuso el envío de 20 puentes modulares al norte y cinco al sur, además de seis estructuras almacenadas en Piura. También indicó que un puente enviado previamente a Ilo comenzará a funcionar el lunes.

Respecto a las eventuales citaciones del Congreso, el ministro afirmó que está dispuesto a acudir cada vez que sea convocado para responder sobre temas de su competencia. Recordó que fue congresista durante 26 años y sostuvo que el Parlamento tiene la atribución de interpelar a los integrantes del Ejecutivo, por lo que los ministros deben acudir cuando sean requeridos.

FENÓMENO EL NIÑO

Ante la eventual llegada del fenómeno El Niño, el Gobierno viene reforzando las acciones de prevención y preparando infraestructura para responder ante posibles daños en vías de comunicación. En tanto, Rafael Rey evitó especular sobre una eventual recomposición del gabinete encabezado por el premier Galarreta y señaló que su atención está centrada en las acciones de su cartera.