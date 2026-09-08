Ministro Dyer anuncia medidas para reducir en 50 % espera de atención hospitalaria

El ministro de Salud, Luis Dyer, se presentó ante la Comisión de Salud del Congreso de la República, donde expuso uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el sistema hospitalario público: la falta de información para conocer en tiempo real la demanda de atención en los diferentes establecimientos del país.

Según explicó el titular del sector, esta carencia impide identificar qué hospitales se encuentran saturados y cuáles cuentan con capacidad disponible para atender a más pacientes. Señaló que, de existir información actualizada, las autoridades podrían redistribuir a los pacientes y aprovechar mejor los recursos y las especialidades disponibles en cada nosocomio.

Dayer advirtió que esta falta de datos también contribuye a que determinadas especialidades médicas registren una alta demanda en algunos hospitales o regiones, generando prolongadas listas de espera. En algunos casos, sostuvo, los pacientes pueden llegar a esperar entre cuatro y cinco meses para recibir atención especializada.

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Ante la Comisión de Salud, el ministro planteó la necesidad de contar con un sistema de información que permita visualizar la capacidad y demanda de los hospitales públicos. El objetivo sería mejorar la distribución de pacientes, reducir los tiempos de espera y utilizar de manera más eficiente la infraestructura y el personal médico disponible en el país.