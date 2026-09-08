Gobierno realiza intercambio de viceministros en el Ministerio del Interior

El Gobierno oficializó este martes 8 de septiembre cambios en los viceministerios de Orden Interno y Seguridad Pública del Ministerio del Interior, como parte de la estrategia para fortalecer la lucha contra la delincuencia. Los nombramientos fueron establecidos mediante resoluciones supremas.

Juan Sotil Toledo fue designado viceministro de Orden Interno, mientras que César Alberto Jordán Briñolé asumirá el Viceministerio de Seguridad Pública. Ambos funcionarios dejaron previamente sus respectivos cargos para concretar este intercambio dentro de la cartera del Interior.

Sotil Toledo cuenta con experiencia en la Policía de Investigaciones del Perú y se desempeñó como jefe de investigación criminal, con una trayectoria vinculada a la persecución de delitos. Por su parte, el general PNP en situación de retiro César Jordán ha desarrollado labores relacionadas con la prevención, seguridad ciudadana y trabajo comunitario.

ACCIONES CONTRA EL CRIMEN

El exviceministro del Interior Julio Corcuera consideró positivo el reacomodo y señaló que los cambios permitirían aprovechar la experiencia de ambos oficiales para reforzar las acciones contra el crimen y la delincuencia. Ahora, serán los resultados de su gestión los que determinarán si el intercambio de funciones contribuye a los objetivos planteados por el Ministerio del Interior.