Congreso: cuatro comisiones rechazan otorgar facultades legislativas al Gobierno

El camino para que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori obtenga facultades legislativas se complica luego de que cuatro comisiones de la Cámara de Diputados concluyeran que no es viable otorgar la delegación solicitada. Los informes corresponden a las comisiones de Energía y Minas, Producción, Infraestructura, Vivienda y Transportes, y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

Pese a estos pronunciamientos, la decisión todavía no es definitiva. Los informes de las comisiones constituyen recomendaciones que deberán ser debatidas y sometidas a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo considera que aún existe margen para explicar los alcances de sus propuestas y conseguir respaldo parlamentario.

En ese contexto, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, acudió a la comisión de su sector para presentar los proyectos y responder las interrogantes de los legisladores. A su salida, sostuvo que el Gobierno mantiene la expectativa de que las facultades sean aprobadas y señaló que el premier viene sosteniendo reuniones con distintas bancadas para explicar las medidas y despejar dudas.

SISTEMA PENITENCIARIO

Mientras continúa la búsqueda de respaldo en el Congreso, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, anunció medidas para reformar el sistema penitenciario y señaló que las Fuerzas Armadas podrían intervenir en el resguardo de los centros penitenciarios más convulsionados. También informó sobre la designación del coronel FAP en retiro Abraham Lescano, especialista en inteligencia y seguridad, para fortalecer el trabajo de inteligencia y control dentro de los penales.