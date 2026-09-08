Gobierno busca respaldo del Congreso para facultades legislativas

El premier Luis Galarreta inició una ronda de reuniones con las distintas bancadas del Congreso para explicar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. La primera agrupación en recibir al jefe del Gabinete fue Renovación Popular, en un encuentro que se prolongó por más de dos horas.

Bancada plantea observaciones a algunas materias

Tras la reunión, la vocera de Renovación Popular, Roxana Rocha, señaló que su bancada respalda las propuestas relacionadas con seguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno de El Niño. Sin embargo, indicó que aún existen discrepancias respecto a otros temas incluidos en la solicitud.

Entre las materias que generan cuestionamientos se encuentran asuntos tributarios y financieros, por lo que la bancada espera conocer mayores detalles antes de definir su posición. Para ello, el Ejecutivo continuará exponiendo sus propuestas ante las diferentes agrupaciones parlamentarias.

El premier acudirá a la Comisión de Constitución acompañado de varios ministros para sustentar el pedido y responder a las observaciones de los legisladores. El Gobierno busca así alcanzar consensos con las bancadas y obtener el respaldo necesario para avanzar con las facultades solicitadas.