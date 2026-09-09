Marco Rubio llegó a Lima para reunirse con Keiko Fujimori

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó la noche del miércoles a Lima como parte de una gira por Sudamérica que inició en Colombia y continuó en Ecuador. El alto funcionario estadounidense arribó alrededor de las 7:00 de la noche al Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú, procedente de Quito.

Durante su visita oficial a Perú, Rubio tiene previsto reunirse este jueves, desde las 10:15 de la mañana, con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. El encuentro tendrá como objetivo profundizar la alianza estratégica entre ambos países y fortalecer los vínculos de cooperación en asuntos considerados prioritarios.

En la reunión también participarán integrantes del Gabinete Ministerial. La agenda contempla temas como la seguridad, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la defensa, la respuesta ante el Fenómeno El Niño, así como la promoción de inversiones y el impulso del comercio bilateral entre Perú y Estados Unidos.

ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

La visita se produce luego de que Rubio anunciara la incorporación de Perú al denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para coordinar esfuerzos contra organizaciones criminales transnacionales. El secretario de Estado destacó que Perú, considerado ahora un importante aliado extra-OTAN, se suma a los países de la región que buscan fortalecer la seguridad y enfrentar amenazas que trascienden las fronteras.