Keiko Fujimori inaugura feria minera y destaca inversión sostenible en el Perú

La presidenta Keiko Fujimori inauguró una importante feria internacional de minería, evento que reunió a representantes, empresarios y proveedores de más de 20 países. Durante su participación, destacó el potencial minero del Perú y convocó al sector privado a apostar por nuevos proyectos, resaltando el papel de la tecnología, el conocimiento y la inversión para impulsar el desarrollo del país.

Fujimori anunció además una estrategia coordinada con el Ministerio del Ambiente para enfrentar las actividades extractivas ilegales que provocan graves daños ambientales. Señaló que su gobierno buscará combatir las economías ilegales que destruyen bosques, contaminan ríos y amenazan áreas naturales protegidas, al mismo tiempo que promoverá una transformación hacia una minería sostenible y responsable.

La mandataria sostuvo que el crecimiento del sector minero debe traducirse en más empleo, bienestar y reducción de la pobreza y la anemia. En ese sentido, exhortó al sector público y privado a trabajar conjuntamente para impulsar más de 50 proyectos, bajo una visión que permita generar riqueza, pero también confianza entre el Estado, las empresas y la población.

PARTICIPÓ EMBAJADOR DE EE.UU.

El evento contó también con la participación del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien destacó el aporte de las empresas estadounidenses mediante tecnología, experiencia e innovación. La feria congregó a delegaciones y empresarios internacionales con expectativas de concretar negocios y compromisos de inversión superiores a 300 millones de dólares, especialmente en tecnologías destinadas a modernizar, hacer más productiva y segura la actividad minera peruana.