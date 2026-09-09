Gobierno pide celeridad al Congreso para aprobar facultades legislativas

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acudió a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados junto a otros integrantes del gabinete para explicar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. Durante la sesión se expusieron las principales medidas propuestas en materia de seguridad, economía y otros sectores.

Galarreta señaló que el Gobierno respetará la decisión del Congreso, ya sea que se apruebe una parte o la totalidad de las facultades solicitadas. Sin embargo, pidió que el pronunciamiento de las bancadas se produzca con celeridad, especialmente ante la situación que atraviesa el país en materia de seguridad ciudadana.

Entre las propuestas expuestas, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, planteó evaluar la creación de una nueva figura penal vinculada al terrorismo con fines de lucro, mientras que el titular del Interior, César Astudillo, explicó la necesidad de actualizar las normas para facilitar la identificación y geolocalización de equipos utilizados en actividades delictivas.

FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE LA POLICÍA

El Ejecutivo también busca modificar el marco relacionado con los datos de telecomunicaciones y el uso de chips, debido a las dificultades para rastrear comunicaciones empleadas en casos de extorsión. Las autoridades sostienen que estos cambios permitirían fortalecer las herramientas de la Policía y los servicios de inteligencia frente al crimen organizado.