Keiko Fujimori oficializa el ingreso de Perú al Escudo de las Américas: "empieza una nueva era"

Tras la llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al Perú, la presidenta Keiko Fujimori recibió al alto funcionario en el Palacio de Gobierno en una reunión que se realizó en la sala Cáceres. Luego de esto se realizó una conferencia de prensa en la que la presidenta de la República anunció de manera oficial el ingreso del país al Escudo de las Américas impulsado por el gobierno de Donald Trump.

La mandataria precisó que uno de los temas tratados durante la reunión fue la lucha contra la criminalidad organizada transnacional a través de esta coalición multilateral, que incluye a más de 15 países liderados por Estados Unidos. Además, dijo que la incorporación de nuestro país nos permitirá tener herramientas e información para combatir de forma directa a las mafias organizadas.

En tanto, Marco Rubio remarcó que la obligación de todo gobierno es la paz, tranquilidad y seguridad de sus pueblos y para ello deben enfrentar estas organizaciones criminales: “vamos a hacer todo lo posible”, prometió el alto funcionario.

Por su parte, Marco Rubio dijo que se irá “con mucha confianza de que la relación de los países va a entrar en una época muy especial y que va a beneficiar a ambos países de manera importante”. Añadió que la decisión de apoyar contra la criminalidad recae en que esta situación afecta directamente a Estados Unidos: “tener bandas criminales que estén operando con impunidad en el hemisferio es una amenaza directa a Estados Unidos, no solo al Perú”, enfatizó.

LLEGADA DEL BUQUE HOSPITAL MÁS GRANDE DEL MUNDO

Por otro lado, la presidenta añadió que también se habló sobre el fenómeno El Niño con el secretario de Estado de los Estados Unidos y anunció que el año siguiente, en el mes de febrero, se espera el arribo del buque hospital USNS Comfort, de la Marina de Norteamérica, que llegará la costa norte del Perú: “esto significará un gran alivio para la población del norte del país”, comentó. Asimismo, agradeció el apoyo que ya se recibe del FBI, la DEA y de otras agencias federales.

MARCO RUBIO EXPLICA EL OBJETIVO DEL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

Por otro lado, durante las preguntas de la prensa, Marco Rubio respondió sobre la posibilidad que Estados Unidos actúe de manera unilateral si alguno de los miembros no quiere hacerlo: “Nosotros tenemos la capacidad de actuar unilateralmente, pero queremos tener socios. Las razones por las que tenemos el Escudo de las Américas son porque queremos trabajar de manera conjunta con las naciones. El propósito del Escudo es ser una alianza poderosa en contra de estos movimientos diabólicos que han aterrorizado a la región durante muchos años”, señaló.

Marco Rubio añadió que el Escudo de las Américas trabajará en conjunto con el gobierno que tiene interés y la obligación de derrotar a las organizaciones criminales, por lo que aseguró que “no harán nada que este fuera del marco legal del país o fuera de lo que el gobierno pida”, afirmó, a su vez.

Finalmente, Keiko Fujimori afirmó que con los acuerdos firmados y con esta colaboración directa, se “empieza una nueva era de las relaciones entre Perú y Estados Unidos, que fortalecerán a ambos países”, posteriormente, la presidenta agradeció la presencia del secretario del Estado Marco Rubio en el país y concluyó la conferencia.