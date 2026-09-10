Congreso cita al presidente del INPE por fuga de reo del Hospital Loayza

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Alejandro Lescano Salazar, fue citado por la Comisión de Defensa del Senado para responder por la fuga del interno Mikey Herrera Paredes, quien escapó del Hospital Loayza, donde había sido internado debido a una hernia abdominal.

De acuerdo con la información, Herrera Paredes cumple una condena de 18 años de prisión por el delito de robo agravado. Su fuga ocurrió el martes y generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y vigilancia durante el traslado y permanencia de internos en establecimientos de salud.

Durante su presencia en el Parlamento, Lescano Salazar fue abordado por la prensa para conocer su versión sobre lo ocurrido. Sin embargo, el funcionario evitó responder las preguntas de los periodistas.

El presidente de la Comisión de Defensa, Francisco Calisto Giampietri, señaló que el INPE informó que las personas involucradas en el hecho fueron separadas temporalmente del servicio mientras se desarrolla una investigación. Precisó que se espera recibir información detallada para determinar responsabilidades y adoptar las medidas correspondientes.

Controversia por delegación de facultades

En paralelo, la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por Catherine Palomino, recomendó no aprobar la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo en materia de justicia. Esta decisión se suma a la posición adoptada por otras comisiones parlamentarias frente al pedido.

Desde el oficialismo se cuestionó el procedimiento y se acusó a sectores de la oposición de rechazar las facultades sin haber revisado previamente la documentación presentada por el Ejecutivo. En tanto, representantes de la oposición rechazaron que se trate de obstruccionismo y defendieron su posición frente al pedido de facultades.