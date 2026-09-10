Así fue la reunión entre Keiko Fujimori y Marco Rubio en Palacio de Gobierno

La presidenta Keiko Fujimori recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Palacio de Gobierno, donde ambos anunciaron una nueva etapa de cooperación bilateral. Durante el encuentro, la mandataria confirmó oficialmente que el Perú se integrará al denominado Escudo de las Américas, mecanismo orientado a fortalecer la coordinación internacional frente a las organizaciones criminales transnacionales. Fujimori destacó además el respaldo estadounidense ante los desafíos que enfrenta el país.

Marco Rubio calificó la incorporación del Perú como una decisión importante para enfrentar las nuevas amenazas de seguridad en la región. El funcionario estadounidense señaló que las organizaciones criminales y terroristas ya no operan únicamente dentro de las fronteras de un país, sino que cuentan con redes económicas y financieras internacionales. En ese sentido, sostuvo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar junto al Perú para combatir estos grupos y aseguró que la relación bilateral puede ingresar en una “época muy especial” que beneficie a ambas naciones.

La presidenta Fujimori explicó que la incorporación permitirá acceder a mayor información y fortalecer la coordinación entre agencias de distintos países. Como ejemplo, mencionó la captura en Bolivia de un integrante de la organización criminal “Los Pulpos”, operativo que, según indicó, fue posible gracias a información proporcionada por el FBI y al trabajo conjunto de las policías peruana y boliviana. La mandataria sostuvo que estas herramientas permitirán actuar con mayor rapidez contra las bandas criminales.

COOPERACIÓN ENTRE AMBOS PAÍSES

Ante las consultas sobre una eventual presencia militar estadounidense en territorio peruano, Rubio aseguró que cualquier cooperación se realizará dentro del marco legal peruano y en función de lo que solicite el Gobierno. Fujimori, por su parte, precisó que el eventual ingreso de tropas extranjeras requiere autorización del Congreso, por lo que la soberanía nacional se mantiene intacta. Ambos gobiernos también destacaron oportunidades de cooperación comercial, económica, educativa, sanitaria y de infraestructura, como parte de una nueva etapa en las relaciones entre Perú y Estados Unidos.