Congreso admite moción de interpelación contra ministro del Interior

El Congreso aprobó con 50 votos la admisión de la moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo. El funcionario deberá acudir al Pleno el jueves 17 de septiembre a las 10 de la mañana.

Cuestionan gestión frente a la inseguridad

El pliego incluye preguntas sobre los resultados de su gestión, las acciones contra la criminalidad y el caso del general Óscar Arriola, quien dejó la comandancia de la Policía Nacional.

Desde sectores de izquierda señalaron que buscan respuestas concretas sobre la situación de la seguridad ciudadana. En tanto, integrantes del oficialismo cuestionaron la interpelación y la consideraron parte de una sucesión de pedidos contra ministros.

La moción contra Astudillo fue aprobada luego de que se iniciara una nueva sesión del Pleno durante la tarde. En contraste, el Congreso rechazó la admisión de una interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.