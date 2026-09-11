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11/09/2026

Bancada de Buen Gobierno advierte al Senado que no modifique pedido de facultades legislativas

La agrupaciÃ³n pidiÃ³ que la CÃ¡mara Alta respete lo que decida Diputados y advirtiÃ³ que cualquier cambio podrÃ­a generar una nueva controversia entre ambas cÃ¡maras.



La bancada de Buen Gobierno se reunió con el premier Luis Galarreta para evaluar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

El encuentro ocurrió luego de que algunas comisiones de la Cámara de Diputados rechazaran o declararan inviable la solicitud del Gobierno.

La agrupación advirtió que el Senado debe respetar la decisión de Diputados y no modificar el contenido del pedido de facultades.

Según el reglamento, la Cámara Alta puede aprobar, rechazar o modificar la propuesta, aunque no debe desnaturalizarla ni incorporar asuntos distintos.


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