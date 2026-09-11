Bancada de Buen Gobierno advierte al Senado que no modifique pedido de facultades legislativas

La bancada de Buen Gobierno se reunió con el premier Luis Galarreta para evaluar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

El encuentro ocurrió luego de que algunas comisiones de la Cámara de Diputados rechazaran o declararan inviable la solicitud del Gobierno.

La agrupación advirtió que el Senado debe respetar la decisión de Diputados y no modificar el contenido del pedido de facultades.

Según el reglamento, la Cámara Alta puede aprobar, rechazar o modificar la propuesta, aunque no debe desnaturalizarla ni incorporar asuntos distintos.